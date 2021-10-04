Роскосмос утвердил киноэкипаж «Вызова» к полету на МКС

Роскосмос утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на Международную космическую станцию (МКС), где будут проходить съемки фильма под рабочим названием «Вызов». Съемочная группа стартует к орбите во вторник, сообщило РИА «Новости».

Снимать кино в космос полетят режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров. В Роскосмосе сообщили, что основный и дублирующий экипажи уже утверждены госкомиссией во главе с Дмитрием Рогозиным. Глава госкорпорации также выступает одним из продюсеров киноленты.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» намечен на вторник. Запуск пройдет с 31-й площадки Байконура в 11:55 по московскому времени. Экипаж доберется до МКС примерно за три часа.

Фильм «Вызов» станет первой картиной в истории со съемками профессиональной актрисы в космосе.

Оператор Юрий Никогосов ранее рассказал о трудностях съемок на МКС.