Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году

«2024 год — летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса», — указано в презентации, которую Урличич представил на конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020.

Тип таких ракет необходим для вывода на орбиту малых и сверхмалых спутников связи и наблюдения. Они будут управляться автономно с применением технологий искусственного интеллекта. Согласно презентации, создание этих спутников также планируется завершить к 2024 году.

Ранее сообщалось, что на создание сверхлегкой ракеты объявлен конкурс, по итогам которого будут отобраны два-три проекта, которые получат финансирование. Строительством будут заниматься российские частные инновационные компании, так как Роскосмос выступил за все частные инициативы в космической сфере.