23 июля 2020, 20:51
Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году
Создание летного образца сверхлегкой ракеты-носителя будет завершено к 2024 году, сообщил первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич. Об этом написал ТАСС.
«2024 год — летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса», — указано в презентации, которую Урличич представил на конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020.
Тип таких ракет необходим для вывода на орбиту малых и сверхмалых спутников связи и наблюдения. Они будут управляться автономно с применением технологий искусственного интеллекта. Согласно презентации, создание этих спутников также планируется завершить к 2024 году.
Ранее сообщалось, что на создание сверхлегкой ракеты объявлен конкурс, по итогам которого будут отобраны два-три проекта, которые получат финансирование. Строительством будут заниматься российские частные инновационные компании, так как Роскосмос выступил за все частные инициативы в космической сфере.