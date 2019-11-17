«Роскосмос» станет контролировать состояние ракет по технологиям «Умного дома»
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Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на решение Роспатента, новая система будет мониторить состояние ракет во время ее перевозки. В нее включили вычислительный навигационно-телекоммуникационный модуль и различные датчики.
Сотрудники «Роскосмоса» подчеркнули, что беспроводная система сможет работать с любой космической техникой и при транспортировке любым транспортом.
Таким образом, развернуть сеть сбора информации можно будет в кратчайшие сроки, что не позволяют характеристики аналогов.
По словам корпорации, во время перевозки ракет необходимо соблюдать определенные условия.
В частности важно соблюдение влажности, тепловых и вибрационных нагрузок. Иногда ракетно-космическую технику возвращают на завод из-за того, что составы поездов подвергались ударам.
Международный стандарт ZigBee используют для устройств, которые работают от аккумулятора длительное время и отправляют данные беспроводным путем.