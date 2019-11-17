«Роскосмос» станет контролировать состояние ракет по технологиям «Умного дома»

«Роскосмос» запатентовал беспроводную систему, с помощью которой специалисты будут следить за состоянием ракетно-космической техники. Новый способ основывается на протоколе ZigBee, использующийся в технологиях «Умный дом».

Самый необычный патент года поможет закрутить гайки Подробнее

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на решение Роспатента, новая система будет мониторить состояние ракет во время ее перевозки. В нее включили вычислительный навигационно-телекоммуникационный модуль и различные датчики.

Сотрудники «Роскосмоса» подчеркнули, что беспроводная система сможет работать с любой космической техникой и при транспортировке любым транспортом.

Таким образом, развернуть сеть сбора информации можно будет в кратчайшие сроки, что не позволяют характеристики аналогов.

По словам корпорации, во время перевозки ракет необходимо соблюдать определенные условия.

В частности важно соблюдение влажности, тепловых и вибрационных нагрузок. Иногда ракетно-космическую технику возвращают на завод из-за того, что составы поездов подвергались ударам.

Международный стандарт ZigBee используют для устройств, которые работают от аккумулятора длительное время и отправляют данные беспроводным путем.