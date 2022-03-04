Роскосмос сосредоточится на развитии орбитальных метеоспутников

Российская корпорация Роскосмос после отключения от данных метеорологических спутников США и Европы займется развитием собственных орбитальных технологий. Об этом в компании сообщили РИА «Новости».

«Госкорпорация „Роскосмос“ в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения», — заявили в организации.

В распоряжении корпорации сейчас имеется шесть метеорологических спутников: два «Электро-Л», один «Арктика-М» и три «Метеора-М».

Ранее компания OneWeb отменила запуск американских спутников с космодрома Байконур на российской ракете «Союз-2.1б». Роскосмос не получил гарантию, что спутники не будут применяться в военных целях.

Генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин решил сократить заработную плату себе и топ-менеджерам на фоне введенных против России санкционных ограничений.

Также Рогозин осудил владельца компании SpaceX Илона Маска, который предоставил Украине доступ к широкополосному спутниковому интернету. По мнению гендиректора, Маск перешел на сторону врага.