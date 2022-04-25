Роскосмос сможет стать резидентом Аэрокосмической инновационной долины

В Рязанской области будет создана Аэрокосмическая инновационная долина. Резидентами готовы стать 30 компаний, в том числе Роскосмос, сообщило правительство РФ в Telegram-канале.

Инновационный научно-технологический центр станет площадкой для разработки передовых аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, а также будет передовым в сфере электроники и радиотехники. Предполагается, что это позволит создать 2,8 тысячи новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в региональный бюджет на 5,6 миллиарда рублей за девять лет.

Среди будущих резидентов — Объединенная авиастроительная корпорация, концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и «Роскосмос». Всего о желании участвовать в проекте заявили 30 компаний, реализующих около 60 инновационных проектов.