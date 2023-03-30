Технологии 30 марта 2023, 08:10 Роскосмос рассказал о возможностях ракеты «Корона» Роскосмос представил проектный облик основных частей многоразовой ракеты «Корона» РИА «Новости»

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Оборудование разместят в центральном отсеке многоразовой одноступенчатой ракеты «Корона». Такой вариант позволит ремонтировать и дозаправлять объекты прямо на орбите. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Разработчики пояснили, что в этой модели предусмотрено центральное расположение отсека полезной нагрузки космического аппарата.

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«Можно решать ту или иную поставленную задачу: выводить полезную нагрузку, забирать объекты, проводить ремонт или же дозаправку на орбите», — отметили в Роскосмосе.

В Государственном ракетном центре имени академика В. П. Макеева уже провели совещание по подтверждению ключевых технологий проекта. На нем ученые выступили с докладами по ключевым конструктивным решениям и проектному облику основных частей «Короны».

В середине марта ракета «Протон-М» со спутником «Луч-5Х» стартовала с Байконура.