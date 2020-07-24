Роскосмос рассказал о сложностях при стыковке «Прогресс МС-15» и МКС

Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-15» и российского сегмента Международной космической станции прошла с трудностями. Однако переключаться с автоматического управления на ручное не было необходимости.

«При осуществлении стыковки транспортного грузового корабля „Прогресс МС-15“ действительно наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени. Контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС», — рассказали в пресс-службе «Роскосмоса» агентству РИА «Новости». При этом отклонения от мишени были в допустимом техническом диапазоне для стыковки кораблей.

Возникшие проблемы все же позволили произвести стыковку в автоматическом режиме. Сейчас производители корабля «Прогресс МС-15» проводят подробный анализ процесса стыковки и функционирования всех систем корабля.

Старт «Прогресс МС-15» произошел в 20.44 в четверг, 23 июля. Однако перед запуском 20 июля специалистов не устроила работа одного из агрегатов стартового комплекса, который в итоге заменили.

Грузовой корабль доставил на станцию 600 килограммов топлива, а также 1,5 тонны аппаратуры для бортовых систем, санитарно-гигиенических материалов, одежды, медикаментов, еды и воды.