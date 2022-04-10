Роскосмос раскрыл схему работы ядерного буксира «Зевс»

Роскосмос впервые опубликовал схему, на которой показан принцип работы транспортно-энергетического модуля «Зевс». Ядерный буксир способен сделать быстрые полеты к дальним планетам реальными, написали в апрельском номере журнала «Русский космос».

Согласно схеме, на которой показан принцип работы «Зевса», сначала газ, выступающий в роли теплоносителя, прокачивается через реактор, где под действием распада атомных ядер выделяется тепло. Нагретый газ вращает турбину, соединенную с электрогенератором и компрессором, обеспечивающим циркуляцию теплоносителя по замкнутому контуру.

Чтобы сбросить тепло после выхода из турбины, газ прокачивается через теплообменные аппараты, и в радиаторы-излучатели подается теплоноситель второго контура. Основная энергия идет на полезную нагрузку и электроракетные двигатели, которые по расходу гораздо экономичнее.

Ядерный буксир «Зевс» разрабатывают с 2010 года. Первый полет на орбиту для испытаний планировался в 2030 году. «Зевс» способен совершить переворот в освоении космического пространства. Он предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы.

Ранее в Роскосмосе сообщили об одобрении кабмином проекта спутниковой системы «Сфера».