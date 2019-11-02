Роскосмос променял «Ангару» на «Союзы» для запуска спутников «Гонец»

Запуск «Гонцов» запланирован на 2021 год. Спутники отправят в космос с «Союза-2». Хотя до этого их планировали поместить на ракету-носитель типа «Ангара».

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В Роскосмосе уточнили, что «Союз-2» полностью приспособлен под запуск спутников «Гонец».

Два запуска на ракете «Союз» должны пройти в 2020 году. Поэтому пока не понятно, как в итоге распорядятся спутниками. Роскосмос должен будет либо перенести запуск «Гонцов» на 2020-й, либо отправить ракеты на год позже.

Сейчас хранятся девять космических аппаратов «Гонец». Три из них хотят запустить в конце 2019 года с помощью ракеты-носителя «Рокот». Остальные отправят в космос на «Союзах». Ранее первый заместитель генерального директора компании Олег Химочко предположил, что это произойдет в 2020-м.

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Первую «Ангару-1.2» для Роскосмоса должен был произвести Космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева. Контракт подписали 25 июля. Однако 30 октября ведомство расторгло этот договор.