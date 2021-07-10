Роскосмос предложил построить на Марсе АЭС

Специалисты предприятия Роскосмоса КБ «Арсенал» предложили создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию для снабжения инфраструктуры электричеством. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы конструкторского бюро.

Марсианскую АЭС, как указано, хотят доставить на орбиту Марса в составе ядерного буксира «Зевс», а после на парашюте сбросить на поверхность планеты. После посадки происходит «задействование ЯЭУ (ядерной энергоустановки — прим. ред.)» и «энергоснабжение марсианской базы».

Ядерный буксир «Зевс», оснащенный средствами ретрансляции сигналов и размещенный в точке либрации системы «Солнце-Марс», позволит организовать «высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса и находящихся на орбите Марса космических аппаратов», уточнила «Газета.ru».

В России с 2010 года ведется создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса. Впервые макет буксира был представлен на форуме «Армия-2020».

В конце июня Национальное космическое управление Китая (CNSA) показало видео спуска на Марс аппарата «Чжужун». На записи можно слышать живой звук включения приводного механизма марсохода, его передвижения по пандусу и поверхности Марса. После спуска с посадочной платформы 15 мая «Чжужун» начал исследовать Марс. По данным китайского ведомства, за 42 дня он успел преодолеть расстояние 236 метров.