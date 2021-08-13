«Роскосмос» предложил помочь починить двигатели американского корабля Starliner

Госкорпорация «Роскосмос» направила в NASA предложение помощи в том, чтобы устранить неисправности в американском корабле Starliner. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе корпорации.

Как ранее сообщали в NASA, США вынуждены отложить запуск космического корабля Starliner на МКС. Выяснилось, что есть некие неисправности в двигателях малой тяги. Сколько времени может уйти на ремонт, пока неизвестно. Но в NASA говорят, что до конца августа корабль точно не запустят.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже заявлял, что он готов направить российских специалистов в помощь США. Желание помочь России выражали и в Вашингтоне — это касалось российского модуля «Наука». NASA собирается создать экспертную группу, которая займется выяснением причин неполадок на модуле. При этом в США обещают, что будут работать в тесном сотрудничестве с российскими специалистами.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля. Через восемь дней он пристыковался к МКС. Но возникла внештатная ситуация: в модуле непреднамеренно начали работать двигатели. Экипажу ситуация не угрожала, проблемы удалось устранить. Но некоторые эксперты опасаются, что это может отразиться на работе МКС через некоторое время.