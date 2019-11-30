Роскосмос показал сборку «Союза-2». Видео

Компания «Главкосмос Пусковые Услуги», которая входит в Роскосмос, показала процесс финальной сборки ракеты-носителя «Союз-2».

Кроме того, в Twitter появились фотографии с производства. На снимках показано, как специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» завершают работу над сборкой ракеты.

Производством «Союза-2» занимается ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» в Самаре — одно из ведущих предприятий отечественной ракетно-космической промышленности.

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С 1961 года все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями именно самарского производства.

Ранее Роскосмос заказал к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей «Союз-2-1а». Они понадобятся для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС».

Ракеты «Союз-2» отличаются от используемых сейчас «Союз-ФГ» наличием цифровой системы управления российского производства. В «Союз-ФГ» установлена аналоговая система украинского изготовления.