Роскосмос показал, как со спутника выглядел парад в Балтийске

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала сделанный из космоса снимок военно-морского парада в Балтийске. Кадр разместили в Telegram-канале ведомства.

Парад провели в честь дня ВМФ РФ. Его посвятили 326-й годовщине создания российского регулярного флота.

Сам снимок сделан с помощью российского спутника «Канопус-В».

Главные празднества в этом году прошли в Санкт-Петербурге, на Невском и Кронштадтском рейдах. Парад в этом городе принимал Главный верховнокомандующий, президент России Владимир Путин.

Всего в парадном строю в этот торжественный день прошли 36 кораблей и катеров, четыре подлодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата. Помимо этого, в мероприятии приняли участие свыше 3,5 тысячи военнослужащих.

Однако в Севастополе запланированные ко Дню ВМФ торжества пришлось отменить из-за атаки ВСУ. Украинская армия с беспилотника нанесла удар по штабу ЧФ. В результате пострадало шесть человек.