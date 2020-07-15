Роскосмос показал документы о первой стыковке советского «Союза-19» с американским «Аполлоном»

В 1975 году пилотируемые корабли СССР и США стартовали, чтобы провести эксперимент по стыковке. Им предстояло создать первый в мире международный орбитальный комплекс.

Документы по космическому проекту показал Роскосмос. Они опубликованы на сайте госкорпорации в день 40-летия этого события.

Источник фото: Роскосмос

Среди обнародованных сведений оказалось соглашение между СССР и Соединенными Штатами о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Еще один документ предписывал «в двухнедельный срок рассмотреть и решить вопрос об унификации систем поиска, сближения и стыковки космических кораблей типа 7К комплекса „Союз“ и орбитальной пилотируемой станции „Алмаз“». Он стал первым шагом к появлению единой системы поиска и стыковки.

Прочесть можно и итоговые договоренности, достигнутые на встрече АН СССР и NАSА. На ней обсуждали создание совместимых средств сближения и стыковки пилотируемых космических кораблей и станций СССР и США.

Роскосмос представил и другие документы, рассказывающие об истории освоения космоса.