Роскосмос показал документы о первой стыковке советского «Союза-19» с американским «Аполлоном»
Документы по космическому проекту показал Роскосмос. Они опубликованы на сайте госкорпорации в день 40-летия этого события.
Среди обнародованных сведений оказалось соглашение между СССР и Соединенными Штатами о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
Еще один документ предписывал «в двухнедельный срок рассмотреть и решить вопрос об унификации систем поиска, сближения и стыковки космических кораблей типа 7К комплекса „Союз“ и орбитальной пилотируемой станции „Алмаз“». Он стал первым шагом к появлению единой системы поиска и стыковки.
Прочесть можно и итоговые договоренности, достигнутые на встрече АН СССР и NАSА. На ней обсуждали создание совместимых средств сближения и стыковки пилотируемых космических кораблей и станций СССР и США.
Роскосмос представил и другие документы, рассказывающие об истории освоения космоса.