26 апреля 2023, 18:10
Роскосмос пока не разобрался в причинах проблем «Союза МС-22» и «Прогресса МС-21»
Глава Роскосмоса Борисов: причины повреждения корабля «Союз МС-22» пока не установлены
Роскосмос пока не установил точные причины нештатных ситуаций с кораблями «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые».
Он отметил, что две нештатные ситуации, произошедшие в декабре прошлого года и в январе с отечественными кораблями, стали проблемой.
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«Когда метеорит и, может быть, мусор — до конца мы еще не разобрались, но это точно внешнее воздействие, — нарушило систему терморегулирования, поставило под угрозу жизни экипажей», — пояснил глава Роскосмоса.
В декабре прошлого года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22». В марте ему пришлось отстыковаться от МКС.
Повреждения обнаружили в приборно-агрегатном отсеке, который отделился от спускаемого аппарата и сгорел в слоях атмосферы. Часть поврежденного корабля «Союз МС-22» приземлилась в степи Казахстана. А экипаж прибудет на Землю осенью на корабле «Союз МС-23».
У «Прогресса МС-21» случились проблемы с системой терморегулирования. Корабль свели с околоземной орбиты, а его части рухнули в Тихий океан.
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