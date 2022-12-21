Технологии 21 декабря 2022, 11:32 Роскосмос подписал с Китаем договор о совместных работах по международной лунной станции Глава Роскосмоса Борисов: РФ и КНР подписали соглашение о работах по изучению Луны РИА «Новости»

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Межправительственное соглашение о совместных работах по научной лунной станции подписали Россия и Китай. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

«Буквально совсем недавно подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области», — отметил глава Роскосмоса.

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По словам Борисова, после детального анализа автоматическими станциями района посадки, отбора грунта, определения наличия воды ученые двух стран перейдут к следующей фазе исследований. Речь идет о строительстве будущей лунной базы.

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В конце сентября стало известно, что Роскосмос начал подготовку к высадке первого человека на Луну. Госкорпорация объявила тендер, по итогам которого разработают требования к космической технике для организации подобных миссий.

Ранее Борисов заявлял, что Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году.