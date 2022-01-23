Корпорация Роскосмос планирует развивать направление туристического туризма, для этих целей выделят два корабля «Союз МС». Об этом журналу «Русский космос» рассказал глава организации Дмитрий Рогозин.

«Планируем увеличить выпуск кораблей „Союз МС“ с двух до четырех в год. Два из них используем для туристических услуг, а остальные два — для полетов в рамках Федеральной космической программы», — сказал Рогозин. Он заявил, что возможности корпорации позволяют сделать это.

«Это не какие-то суррогатные прыжки в космос, а полноценные космические полеты с проведением научных экспериментов на МКС», — заявил глава Роскосмоса.

Одним из главных достижений Роскосмоса в 2021 году Рогозин назвал запуск корабля с японскими туристами.

Ранее стало известно, что власти США отказали российскому космонавту Николаю Чубу в выдаче американской визы.

Он планировал лететь в Хьюстон для участия в тренировках в Центре имени Линдона Джонсона перед полетом на Международную космическую станцию весной 2023 года.

Рогозин пообещал узнать позицию NASA по поводу отказа в выдаче визы Чубу.