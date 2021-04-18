Роскосмос планирует создавать «сверхлюдей» для полетов в дальний космос

«Роскосмос» планирует изучить в этом году вопрос изменения организма человека для полетов в дальний космос. Для этого будут открыты научно-исследовательские работы по трансформированию человека «на уровне генной инженерии и клеточных технологий», а также по медицинскому воздействию на отдельные органы.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

В частности, в планах создать медицинские препараты, которые позволят организму справиться с влиянием космической радиации на нервную систему.

«Уже есть наработки по временному изменению свойств организмов грызунов: им вводят препарат, после чего у организма на какое-то время появляются „сверхспособности“», — рассказал он.

К исследованиям собираются привлечь Российскую академию наук, Институт медико-биологических проблем РАН, Федеральное медико-биологическое агентство и медицинские учреждения Минздрава. Результаты исследований «Роскосмос» готов забрать на внедрение.

«Мы хотим в этом году открыть первую работу, чтобы понять, в какую сторону надо акценты ставить, дальше будем делать межотраслевую кооперацию, общаться с Минздравом, Минобрнауки, чтобы они в своих заданиях, грантах, программах ставили эту задачу», — сказал Блошенко.

Накануне в казахстанской степи приземлился корабль «Союз МС-17». На Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их вахта на МКС длилась шесть месяцев. После возвращения космонавты переживают несколько этапов адаптации к жизни на Земле. Самый тяжелый из них — первая неделя после приземления, когда организм снова привыкает к гравитации. В это время человека может «колбасить не по-детски», рассказал «360» летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.