Роскосмос перенес запуск «Луны-25» на май 2022 года

Роскосмос отложил на май 2022 года запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный. Решение в корпорации объяснили необходимостью дополнительной отработки приборов космического аппарата.

Отложенный запуск, отметили в пресс-службе Роскосмоса, позволят специалистам корпорации провести дополнительные проверки функционирования бортовой аппаратуры.

«В том числе отработать электрические стыковки составных частей, логику работы и типовых сеансов в соответствии с программой полета с учетом выявленных в ходе проведенных наземных испытаний факторов», — пояснили в Роскосмосе.

Межпланетная станция, добавили в пресс-службе, полностью укомплектована штатными образцами приборов и систем. Проверка позволит убедиться, что обеспечена требуемая надежность первой российской миссии на Луну.

«Луна-25» должна стать первой в современной российской истории станцией, которую запустят к спутнику Земли. Ее старт изначально планировали на 2014 год, но из-за неготовности космического аппарата переносили.