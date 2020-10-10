Роскосмос перенес на следующий год два космических пуска

Два космических запуска Роскосмоса перенесли на следующий год из-за проведения дополнительных проверок. Один из них должен был доставить на орбитальную станцию подарки космонавтам.

Отменить пришлось пуски с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» и метеорологическим спутником «Арктика-М». Они пройдут в 2021 году, сообщает «Газета.ру». Пуски должны были пройти на космодроме «Байконур», на орбиту спутник и корбаль доставили бы ракеты-носители «Союз-2».

Первый пуск был запланирован на 11 декабря. «Прогресс МС-16» доставил бы на Международную космическую станцию новогодние подарки для космонавтов. Теперь им придется встретить праздник без презентов.

Метеоролгический спутник «Арктика-М» должны были отправить на орбиту 25 декабря. Даты новых пусков пока не назначены.

Ранее стало известно, что «Главкосмос», входящая в состав Роскосмоса, создат интернет-магазин с сувенирами, укаршенными символикой космических достижений России. Его обещают запустить уже до конца октября текущего года. Сейчас компания проводит опрос среди россиян, какой именно мерч они хотели бы приобрести.