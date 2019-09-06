Роскосмос передаст ракету «Ангара» военным в ноябре

По его словам, начиная с 2022 года госкорпорация будет производить по четыре типа таких ракет. После переноса производства в Омск в 2023 году количество выпускаемых носителей увеличат до восьми единиц.

Вице-премьер Борисов назвал ракету «Ангара» не соответствующей требованиям Подробнее

Еще в мае этого года сообщалось, что до 2021 года Министерство обороны России проведет три запуска ракеты-носителя «Ангара-А5», и один — «Ангары 1.2». Военное ведомство является основным заказчиком всех систем этих ракет.

Планируется, что запуски этого типа ракет будут осуществлять с космодрома Восточный. Первый запуск запланирован на 2021 год.

«Ангара» — это ракеты-носители от легкого до тяжелого классов, разработанные Государственным космическим научно-производственным центром имени Хруничева.

Ранее с критикой работы Роскосмоса в работе по «Ангаре» выступил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов. Он пояснил, что кроме сорванных сроков ее изготовления, сама ракета не соответствует тем требованиям, которые предъявлял к ней заказчик. При этом он отметил, что «Ангара» станет основным носителем для формирования спутниковой группировки.