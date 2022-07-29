Роскосмос озвучил предварительные сроки выхода России из проекта МКС

Россия планирует покинуть проект МКС после 2024 года. В Роскосмосе назвали процесс не сиюминутным. Выход из программы выполнят в соответствии со всеми международными обязательствами.

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24» допустил, что на это уйдет около двух лет.

«Этот процесс носит не сиюминутный характер. По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет», — подчеркнул он.

Россия была «прародителем» Международной космической станции, поэтому несет ответственность за нее. МКС устаревает и в скором времени ее придется корректно затопить, напомнил Борисов. Западные специалисты уверены, что без России в этом вопросе не обойтись.

Глава Роскосмоса добавил, что выход из проекта МКС и создание новой российской орбитальной служебной станции необходимо синхронизировать.

О том, что Россия покидает программу МКС, стало официально известно 26 июля. Решение стало неожиданностью для США, планы России в Штатах назвали «достойным сожаления развитием событий».