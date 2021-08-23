Роскосмос отправит на орбиту еще двух иностранных туристов
Российский корабль «Союз» может доставить на орбиту еще двух космических туристов из зарубежных стран. Об этом замглавы Роскосмоса Сергей Савельев рассказал РИА «Новости».
Люди из какой страны изъявили желание отправиться в космос на «Союзе», в госкорпорации не уточнили. Савельев лишь намекнул, что это иностранцы.
«Российские миллионеры пока не созрели», — сказал он.
Имена коммерческих заказчиков в Роскосмосе озвучат осенью. Туристов представят на Астрономическом конгрессе в Объединенных Арабских Эмиратах, который состоится в октябре. Сейчас готовится подписание договора.
Иностранцы смогут полететь в космос на «Союзе» не раньше 2024 года, поскольку до этого момента все полеты на российских кораблях уже расписаны. В ближайших планах — отправка на орбиту туристов, оформивших заказ через американского оператора Scace Adventures. Новые переговоры ведутся непосредственно с Роскосмосом.
Ранее высоту орбиты МКС скорректировали для стыковки с «Союзом МС-19». В октябре корабль доставит на станцию режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, которые займутся съемками фильма «Вызов».