Роскосмос откажется от работы с поддерживающими Киев странами

Государственная корпорация Роскосмос прекратит сотрудничество со всеми странами, причастных к поставкам оружия на Украину и политически поддерживающих действующую режим в Киеве. Об этом генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что госкорпорация уже остановила все совместные проекты со странами Запада по морально-этическим причинам.

«Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества. Никакого», — написал Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что российскую орбитальную служебную станцию сделают военно-прикладной, если Запад продолжит вести антироссийскую политику. Рогозин добавил, что станцию необходимо построить в любом случае, а ее цели будут зависеть от внешнеполитической повестки, которая сложится к тому времени.