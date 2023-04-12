Технологии 12 апреля 2023, 16:08 Роскосмос определился с обликом и параметрами новой орбитальной станции Глава Роскосмоса Борисов: известны этапы создания Российской орбитальной станции РИА «Новости»

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Роскосмосу известны этапы создания Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава госкорпорации Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции, потому что по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года», — сказал он.

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Борисов пояснил, что новая орбита и радиационная обстановка позволят специалистам освоить особые технологии, необходимые для исследования дальнего космоса. В том числе для лунной программы.

«Эскизный проект [РОС] будет готов летом этого года, но сегодня основные параметры и облик станции, этапы ее создания нам уже хорошо известны», — рассказал он.

Глава корпорации в беседе с президентом подчеркнул, что финансовое положение комическое отрасли стабильное. Роскосмос понимает, в каком направлении нужно двигаться в будущем, добавил Борисов.

Российский лидер в ходе беседы с Борисовым отметил, что не только научная деятельность, но и российская обороноспособность связаны с развитием космической отрасли. По словам Путина, освоение космоса имеет колоссальное значение как для страны, так и для всего мира.