Технологии 13 июля 2023, 12:30 Роскосмос объявил о результатах испытаний двигателя для ракеты «Ангара» Роскосмос успешно провел испытания двигателя РД-191 для ракеты «Ангара» Роскосмос

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Контрольно-технологические испытания двигателя РД-191 для ракеты-носителя семейства «Ангара» прошли успешно. Об этом сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале.

«Проведены успешные испытания двигателя РД-191 для ракеты „Ангара“», — указали в госкорпорации.

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В Роскосмосе добавили, что для «НПО Энергомаш» программа РД-191 стала приоритетной. Цель разработки — обеспечить гарантированные поставки жидкостных ракетных двигателей для госзаказчиков в долгосрочной перспективе. В госкорпорации назвали это стратегической задачей.

У программы есть два основных направления. Первое — это изготовление и поставка РД-191 для комплектации серийных носителей тяжелого класса «Ангара-А5» и легкого «Ангара-1.2». Второе направление — создание модернизированного варианта двигателя РД-191М для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5М».

РД-191 — это однокамерный жидкостный ракетный двигатель. Он работает на керосине и жидком кислороде.

Ранее Роскосмос объявил о старте четвертого набора в отряд космонавтов. Заявления и документы от претендентов будут принимать до 30 октября 2023 года.