Роскосмос назвал время и место падения китайской неуправляемой ракеты

Вторая ступень китайской ракеты-носителя Long March 5B может войти в атмосферу Земли ночью 9 мая, ее обломки должны упасть южнее Индонезии, в районе Тиморского моря. Об этом сообщили на сайте Роскосмоса.

Ступень китайской ракеты войдет в атмосферу после 02:30 по московскому времени. Сейчас наблюдается устойчивое снижение объекта. Часть конструкций сгорит в атмосфере, но некоторые элементы могут достигнуть поверхности Земли.

Специалисты Роскосмоса продолжают следить за неуправляемым сходом второй ступени Long March 5B. Ракета 29 апреля стартовала с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции. Вторая ступень ракеты не имеет возможности для маневрирования, отметили в ведомстве.

Китайский МИД ранее заявил, что большая часть обломков ракеты сгорит при входе в атмосферу. В Поднебесной назвали крайне маловероятным то, что обломки могут нанести ущерб Земле.

Астрономы ранее выложили фотографию китайской ракеты, падающей на Землю. Специалистам пришлось сделать кадр с секундной выдержкой, чтобы запечатлеть ее.