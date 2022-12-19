19 декабря 2022, 16:19
Роскосмос назвал возможный срок запуска резервного корабля на МКС
Роскосмос не увидел необходимости в экстренной эвакуации экипажа МКС
Корабль-спасатель могут отправить на Международную космическую станцию через 45 дней после нештатной ситуации с «Союзом МС-22». Условием для этого будет наличие необходимости, сообщили в Роскосмосе.
«Резервным специалисты российской ракетно-космической отрасли называют корабль, который уже прошел часть подготовки на космодроме и может быть выведен на орбиту через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на станции», — уточнили в госкорпорации.
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На Байконуре такой корабль имеется — это «Союз МС-23».
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В ведомстве обратили внимание, что информация Telegram-каналов о корабле, который полностью готов к срочной эвакуации космонавтов, не соответствует действительности.
По данным Роскосмоса, температура в отсеках корабля «Союз МС-22» стабилизировалась на уровне +30 градусов. Такой температурный режим специалисты не сочли критичным ни для здоровья космонавтов, ни для работы оборудования.
Ранее специалисты выявили место повреждения корабля «Союз МС-22».
Роскосмос
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