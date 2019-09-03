Роскосмос назвал срок первого пуска «Ангары» с космодрома Восточный

Ракета-носитель семейства «Ангара» стартует с космодрома Восточный уже в 2021 году. Первый пуск будет возможен после возведения стартового комплекса.

Срок запуска озвучили в Роскосмосе, уточнил «Интерфакс». В госкорпорации заметили, что строительство комплекса предусмотрено первым этапом создания второй очереди космодрома.

«Выполнение работ по его строительству позволит осуществить с него первый пуск ракеты-носителя серии „Ангара“ в 2021 году», — подчеркнули в Роскосмосе.

В настоящее время уже выполняется армирование фундамента сооружения, которое расположено на месте площадки для ракет семейства «Ангара». В работах заняты специалисты производственно-строительного объединения «Казань».

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В сооружении разместят оборудование различных технологических систем. Их разрабатывают в филиале ЦЭНКИ — Научно-исследовательском институте стартовых комплексов имени Бармина.

Строительство объектов первой очереди на Восточном, предназначенных для запуска ракет «Союз», уже завершено.

Вторая очередь предполагает строительство на космодроме стартового стола для ракеты «Ангара». Во время третьей будет создаваться стартовый комплекс для ракеты «Союз-5» и перспективной ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».