Роскосмос назвал дату затопления модуля «Пирс» с МКС

Модуль «Пирс» российского сегмента Международной космической станции затопят в акватории Тихого океана. Его место займет многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который вышел на орбиту на этой неделе. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Роскосмоса.

Решение о дате затопления приняли на основе полученных данных телеметрии с модуля «Наука».

Как сообщил RT, «Пирс» состоит из герметичного корпуса и установленной аппаратуры, служебных систем и элементов конструкции, обеспечивающих выходы в открытый космос.

Ракета-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур в минувшую среду, 23 июля. В данный момент модуль находится на орбите. Стыковка с портом служебного модуля «Звезда» произойдет на следующей неделе, 29 числа.

Присоединение «Науки» к российскому сегменту МКС расширит пространство для космонавтов. Они получат больше места для работы, хранения полезных грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Кроме того, в науке предусмотрены дополнительный туалет, каюта для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.