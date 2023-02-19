Технологии 19 февраля 2023, 04:58 Роскосмос назвал дату сведения с орбиты «Прогресса МС-21» Роскосмос: «Прогресс МС-21» с неисправной системой терморегулирования сведут с орбиты Роскосмос

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Грузовой корабль «Прогресс МС-21», на котором ранее произошла утечка теплоносителя, сведут с орбиты и затопят в Тихом океане утром 19 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

Включение двигателя «Прогресса МС-21» на торможение для схода с орбиты намечается 06:15 19 февраля по московскому времени. Корабль, как отметила пресс-служба Роскосмоса, войдет в атмосферу и разрушится.

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Специалисты госкорпорации прогнозируют, что падение несгоревших элементов конструкции «Прогресса МС-21» ожидается в 06:57 по московскому времени. Это произойдет в несудоходном районе южной части Тихого океана.

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Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев 11 февраля сообщил об утечке теплоносителя из системы терморегулирования, которая произошла на корабле «Прогресс МС-21». Корабль отстыковался от российского малого исследовательского модуля «Поиск» рано утром 18 февраля. «Прогресс МС-21» проработал на Международной космической станции более 3,5 месяца.