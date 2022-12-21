Технологии 21 декабря 2022, 01:58 Роскосмос захотел построить завод для серийного выпуска космических аппаратов в Подмосковье Глава «Роскосмоса» Борисов рассказал о планах построить два спутниковых завода Pxhere

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Роскосмос намерен построить два новых спутниковых завода, возможно, в Московской области и в Красноярске, рассказал газете «Ведомости» гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. На этих заводах планируют серийно выпускать космические аппараты.

«Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников. Один в кооперации с „ИСС Решетнева“ — возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой — предположительно, в Московской области, потому что здесь куст других предприятий», — отметил Борисов.

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Логистику, по его словам, оптимизируют так, чтобы не возить материалы через всю страну. Роскосмос также планирует привлекать частные компании к строительству спутников, то есть идти по пути США, уточнил глава госкорпорации.

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Борисов также спрогнозировал, что предприятия госкорпорации по итогам текущего года понесут убытки в размере более 50 миллиардов рублей. Убытки он связал с невыполнением в срок госзаказа или заказов самого Роскосмоса. На это, по его словам, повлияли «ненадлежащая организация процесса и трудовая дисциплина».