«Роскосмос» начал подготовку к высадке первого человека на Луну

В России начали подготовку к высадке первого человека на Луну. Государственная корпорация «Роскосмос» объявила тендер, по итогам которого будут разработаны требования к космической технике с целью организации таких миссий. Об этом говорится в материалах корпорации на сайте госзакупок.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — процитировали документ «Известия».

Свои первые полеты на Луну Россия будет проводить на ракете «Ангара». Сумма контракта составит 1,7 миллиарда рублей. В этот бюджет закладывается разработка требований к ракетам, кораблям, скафандру, лунной базе и так далее.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что корпорация планирует создать новую орбитальную станцию, у которой коэффициент полезного действия будет выше, чем у Международной космической станции.