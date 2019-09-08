Роскосмос испытает новый разгонный блок в 2020 году

Испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» пройдут в 2020 году при запуске метеорологического спутника «Метеор-М».

Как следует из-заявки, размещенной на сайте госзакупок, на создание и испытание блока Роскосмос планирует потратить 689,1 миллиона рублей.

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В 2019 году из бюджета будет выделено 271,8 миллиона рублей, а в 2020 году — 417,4 миллиона рублей.

Испытания планируется провести при запуске спутника «Метеор-М» номер 2-3 ракетой-носителем «Союз-2.1Б» с космодрома Восточный.

К настоящему моменту же проведены 78 полетов «Фрегата» в различных модификациях на ракетах-носителях «Союз» и «Зенит».

Ранее Россия запустила на орбиту три спутника «Метеор-М» с номерами 1, 2 и 2-2.

«Метеор-М» номер 2-1 в 2017 году был потерян при аварийном запуске с космодрома Восточный.

В материалах Института прикладной геофизики Росгидромета, имеющихся в распоряжении Ранее РИА «Новости» со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики Росгидромета сообщало, что запуск спутника «Метеор-М» номер 2-3 планируется в четвертом квартале 2020 года. Следующий «Метеор-М» под номером 2-4 отправится в космос в четвертом квартале 2021 года.