Роскосмос испытает на МКС 3D-принтер

На российском сегменте МКС испытают 3D-принтер. Его создали для работы в условиях микрогравитации и отправят на орбиту летом 2022 года, сообщили «Известия» со ссылкой на Роскосмос.

Эксперимент проведут, чтобы отработать печать изделий с прогнозируемыми характеристиками в невесомости. Его результат покажет, насколько близко решение проблемы оперативного снабжения орбитальных станций и баз запасными частями.

Пока что используемую в космосе технику доставляют с Земли. Из-за этого возникают серьезные ограничения на массу и габариты груза. Свою роль играет и длительность доставки: иногда приходится ждать месяцами.

Оптимизацию грузопотока сейчас ставят в число одних из важнейших задач, которые возникают при освоении космоса. При возможности изготавливать необходимые инструменты и детали на месте, работа на орбите Земли стала бы продуктивнее, как и возможные экспедиции на Луну и Марс в будущем.

Однако на нынешнем этапе развития технологий, полагают эксперты, аппарат поможет в случае ремонта бытовых вещей и приборов на МКС. Условий открытого космоса полимер не выдержит.