«Роскосмос» и РАН предложат правительству начать создание новой орбитальной станции

Научно-технический совет «Роскосмоса» и бюро Совета РАН провели совместное заседание и рекомендовали внести в правительство свои предложения по работе в космосе. Как сообщило «РИА Новости», речь идет о создании новой Российской орбитальной служебной станции.

В совместном сообщении говорится, что на период создания новой РОСС предлагается провести переговоры с партнерами по МКС: решить, как будет проходить заключительный этап работы российского сегмента действующей станции.

Разговоры о том, что России стоит создать новую станцию, поскольку сегмент страны на МКС уже значительно изношен, ведутся уже давно. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что корпорация планирует создать новую РОСС, у которой коэффициент полезного действия будет выше, чем у Международной космической станции. По его словам, развертывание РОСС пока планируют начат примерно через пять-шесть лет.

Как добавил Рогозин, сборка РОСС начнется с того, что в космос запустят Научно-энергетический модуль. Именно на его основе будет создаваться новая станция. Модуль будет сконструирован как совершенно новое поколение орбитальных аппаратов.