Роскосмос допустил полеты российских космонавтов на американских Crew Dragon

Российские космонавты смогут летать на кораблях Илона Маска Crew Dragon. Но только после того, как американские корабли пройдут сертификацию.

Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в беседе с газетой «Комсомольская правда». Он отметил, что в пилотируемом космосе очень важно сотрудничать с другими государствами.

«Я считаю, что это хорошая идея, и мы готовы летать и на американских кораблях, мы готовы летать на китайских кораблях, китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях, американцы продолжают летать на „Союзах“. Это нормальное сотрудничество, которое всегда должно быть в пилотируемом космосе», — заявил он.

Рогозин добавил, что российские специалисты подтвердят готовность полетов на Crew Dragon только тогда, когда американские корабли будут сертифицированы.

На днях российский космонавт уже побывал на борту корабля Илона Маска. Он отправился туда, чтобы оценить комфорт.

Crew Dragon — частный космический корабль, созданный компанией SpaceX. В конце мая он стартовал с территории США и через сутки успешно состыковался с МКС.