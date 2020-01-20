«Роскосмос»: для запуска российской сети спутников «Сфера» потребуется 148 ракет

Орбитальная система «Сфера» — российский вариант, эквивалентный американской Starlink и британской OneWeb. Она будет включать более 600 спутников, целью которых будет дистанционная съемка земли, а также обеспечение связи и навигации. Полностью развернуть систему планируется к 2030 году. Чтобы вывести спутники на орбиты, потребуются многочисленные запуски ракет как легкого и среднего, так и тяжелого класса. Общая стоимость этих запусков составит, по предварительным оценкам, больше 300 миллиардов рублей.

В ближайшее десятилетие необходимо будет, как заявили в «Роскосмосе» запустить примерно 88 средних ракет, 36 легких и 24 тяжелых. Это будут «Союз-2.1б», «Ангара-1.2», «Ангара-А5».

Ранее стало известно, что Федеральную целевую программу «Сфера» согласовывают на уровне правительства. По словам вице-премьера Юрия Борисова, в течение 2020 года планируется выделить свыше 10 миллиардов рублей на разработку орбитальной системы.