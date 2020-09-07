Роскосмос будет сжигать коммунальный мусор с помощью плазмотронов

Твердые коммунальные отходы можно сжигать с помощью плазмотронов. Их используют в космической отрасли для моделирования ракетных двигателей.

Разработкой плазмотронов занимаются ученые центра имени Келдыша, который входит в Роскосмос. Предприятие уже ведет переговоры с правительством Нижнего Новгорода об использовании комплекса для сжигания мусора, сообщает ТАСС.

«Нашим институтом разработаны и используются плазмотроны, которые позволяют получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4–5 тысяч градусов Цельсия. Эти технологии можно использовать практически — сжигать твердые коммунальные отходы», — рассказал гендиректор предприятия Владимир Кошлаков.

Плазмотроны используют для моделирования работы ракетных двигателей и входа космических аппаратов в атмосферу. Приборы способны создавать плазму высокой температуры. Они могут использоваться также и для уничтожения особо опасных отходов.

Ранее о новой системе сжигания мусора говорил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он предложил использовать ее в Москве. Такая система позволит избавляться даже от остатков мусора, которые сейчас не могут утилизировать и закапывают.