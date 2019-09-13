Роскосмос анонсировал запуск пяти японских спутников в 2020 году

Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что японская корпорация Axelspace подписала соглашение с российским поставщиком пусковых услуг. После апреля 2020 года на солнечно-синхронную орбиту высотой 600 километров выведут один спутник GRUS-1E и четыре аппарата GRUS.

«После запуска число спутников в группировке AxelGlobe увеличится до пяти, что значительно расширит возможности платформы при получении изображений Земли», — отмечено в сообщении «Роскосмоса».