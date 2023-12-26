Технологии 26 декабря 2023, 20:50 Роскосмос анонсировал дату первого запуска ракеты «Ангара-5» Роскосмос запланировал первый пуск «Ангары-5» с Восточного в марте 2024 года Роскосмос

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Первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-5» с космодрома Восточный запланировали на март 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Боевая ракета „Ангара-5“ вместе с разгонным блоком Д находится уже в пути. Она прибудет на космодром, и мы надеемся, что в первом квартале, в марте, мы осуществим первый пуск со стартового стола», — отметил Борисов.

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Глава Роскосмоса заявил, что второй этап строительства космодрома и стартовый комплекс для запуска ракеты-носителя тяжелого класса «готов практически на 100%».

Ранее Борисов заявил, что Роскосмос перейдет на серийный выпуск спутников. Конвейерное производство требует унификации технических решений. Борисов назвал это грандиозной задачей.