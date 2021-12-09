«Роскомсвобода» сообщила о разблокировке браузера Tor в России

Браузер Tor разблокировали в России. Теперь пользователи снова могут выходить в даркнет, о чем сообщил проект «Роскомсвобода».

Согласно данным общественного объединения, остался заблокированным официальный сайт сети, но не она сама.

Новость о том, что Tor заблокировали в России, вышла 8 декабря. К такому решению пришел Роскомнадзор, призвав российских провайдеров блокировать ресурс, но некоторые из них начали это делать еще 1 декабря.

Браузер Tor россияне использовали для того, чтобы посещать интернет-ресурсы анонимно, в том числе и запрещенные в РФ. Но пути обхода ограничений у граждан все равно оставались. Например, через заранее установленные специальные приложения.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков объяснял «360», что такой сервис блокируют для борьбы далеко не только с пиратством, но и с торговлей наркотиками, нелегальной продажей оружия, баз личных данных граждан и так далее. Эксперт рассказал о существовании предположения о том, что сеть работает благодаря финансированию американских спецслужб.