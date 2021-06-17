Роскомнадзор запустил блокировку VPN-сервисов

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к VPN-сервисам, нарушающим законодательство. Первыми под ограничения попали VyprVPN и Opera VPN, написала газета «Известия».

Они оказались заблокированы днем 17 июня. VyprVPN и Opera VPN обходили запрещенные сайты, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.

«Данные VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля № 127», — заявили в Роскомнадзоре.

Компании, использующие легальные VPN, продолжат работу в прежнем режиме.

В мае глава Роскомнадзора Андрей Липов объявил о будущих блокировках в отношении тех VPN-сервисов, которые не соблюдают требования российского законодательства.

Большинство бесплатных VPN сервисов живут за счет продажи данных интернет-пользователей о посещаемых ими страницах. Часть сервисов плохо работает над защитой соединения, оставляя его уязвимым для злоумышленников, рассказал главный аналитик РАЭК Карен Казарян. По его словам, популярные коммерческие сервисы не сталкивались с такими проблемами. Протокол VPN используется, например, при работе банкоматов, отметил Казарян.

По информации ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, браузер Opera со встроенным по умолчанию VPN-сервисом заполучил в России довольно большую аудиторию. На Opera приходится около 4,5% рынка браузеров в стране.