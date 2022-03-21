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    21 марта 2022, 23:35

    Роскомнадзор запретил демонстрацию логотипов Fасеbооk и Instаgrаm в СМИ

    Роскомнадзор: демонстрация логотипов Meta, Facebook и Instagram в СМИ не допускается

    Александра Ломейко

    Российским СМИ запретили демонстрировать логотип организации Meta Platforms Inc*. Ограничение коснется принадлежащих компании социальных сетей Facebook** и Instagram***.

    Площадки Meta* средства массовой информации должны будут маркировать как принадлежащие к запрещенной на территории РФ компании. Об этом сообщил RT со ссылкой на надзорный орган.

    «Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом этих соцсетей в соответствующий перечень», — уточнили в Роскомнадзоре.

    Демонстрация в журналистских материалах логотипов Meta Platforms Inc.*, Facebook** и Instagram*** не допускается.

    Роскомнадзор исключит Meta* из списка иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ. Instagram*** и Facebook** удалят из реестра соцсетей.

    Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

    *Meta, материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp — экстремистская организация, запрещенная в РФ.

    **Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.

    ***Instagram принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.