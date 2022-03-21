Роскомнадзор запретил демонстрацию логотипов Fасеbооk и Instаgrаm в СМИ
Роскомнадзор: демонстрация логотипов Meta, Facebook и Instagram в СМИ не допускается
Российским СМИ запретили демонстрировать логотип организации Meta Platforms Inc*. Ограничение коснется принадлежащих компании социальных сетей Facebook** и Instagram***.
Площадки Meta* средства массовой информации должны будут маркировать как принадлежащие к запрещенной на территории РФ компании. Об этом сообщил RT со ссылкой на надзорный орган.
«Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом этих соцсетей в соответствующий перечень», — уточнили в Роскомнадзоре.
Демонстрация в журналистских материалах логотипов Meta Platforms Inc.*, Facebook** и Instagram*** не допускается.
Роскомнадзор исключит Meta* из списка иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ. Instagram*** и Facebook** удалят из реестра соцсетей.
Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.
*Meta, материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp — экстремистская организация, запрещенная в РФ.
**Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.
***Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.