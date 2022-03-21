Роскомнадзор запретил демонстрацию логотипов Fасеbооk и Instаgrаm в СМИ

Российским СМИ запретили демонстрировать логотип организации Meta Platforms Inc*. Ограничение коснется принадлежащих компании социальных сетей Facebook** и Instagram***.

Площадки Meta* средства массовой информации должны будут маркировать как принадлежащие к запрещенной на территории РФ компании. Об этом сообщил RT со ссылкой на надзорный орган.

«Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом этих соцсетей в соответствующий перечень», — уточнили в Роскомнадзоре.

Демонстрация в журналистских материалах логотипов Meta Platforms Inc.*, Facebook** и Instagram*** не допускается.

Роскомнадзор исключит Meta* из списка иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ. Instagram*** и Facebook** удалят из реестра соцсетей.

Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

*Meta, материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp — экстремистская организация, запрещенная в РФ.

**Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.

***Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.