Технологии 02 августа 2023, 09:24 Роскомнадзор закупит 24 устройства Apple для проверки их на защищенность «Ведомости»: Роскомнадзор проверит смартфоны Apple на защищенность от слежки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) закупит 24 устройства американской компании Apple, чтобы проверить их на защищенность от слежки и одностороннего отключения функций. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ГРЧЦ.

«Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети Интернет», — указали в центре.

Реклама

Всего планируют приобрести 54 устройства нескольких производителей, 20 из них будут составлять iPhone разных моделей, а также четыре iPad. Еще центр суммарно закупит 21 смартфон от Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo.

Руководство Минтранса России запретило своим сотрудникам использовать технику Apple в служебное время. Ведомство настоятельно попросило работников перейти на модели телефонов других производителей. Мера касается только переписок и разговоров по рабочим вопросам.

При этом вопрос о запрете использования гаджетов Apple для обычных россиян не поднимался. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.