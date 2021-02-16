Роскомнадзор заявил об отсутствии жалоб на Clubhouse

Новая социальная сеть Clubhouse продолжает набирать популярность среди российских пользователей. Жалоб на ее работу пока не поступало. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили, что новая площадка, как и все остальные социальные сети, находится под постоянным мониторингом, но пока жалоб на действия администрации Clubhouse или на нарушение законодательства не было.

В Роскомнадзоре отметили, что в случае нарушений действующих в России законов, регулирующих работу социальных сетей, к новой площадке примут соответствующие меры.

Накануне телеведущий Владимир Соловьев сообщил о том, что его аккаунт в Clubhouse заблокировали. Он намерен обратиться к руководству социальной сети.

В официальном ответе администрации говорится, что в его действиях нашли нарушения правил доверия и безопасности, которые декларирует площадка. При этом Соловьев не успел провести ни одного эфира. Сам он заявил, что владельцы социальной сети испугались его появления на новой площадке.

Социальная сеть Clubhouse основана исключительно на голосовой связи. Участники могут входить в «комнаты-чаты», которые создают спикеры. Присоединиться к новой площадке пока можно только по специальному приглашению уже зарегистрированных пользователей.