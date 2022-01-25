Роскомнадзор задумал сделать невозможной подмену телефонных номеров

«Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, разместил тендер на исследование технологии, которая сделает подмену телефонных номеров невозможной. Об этом со ссылкой на данные с портал госзакупок написала газета «Коммерсант».

Контракт на работу, получившую шифр «Идентификация», заключили 21 декабря. Стоимость исследования — 8,2 миллиона рублей. Данные о победителе и техническая документация не представлены, так как тендер разыгрывали в закрытом режиме.

Исследование нужно для того, чтобы определить принципы взаимодействия между операторами связи, пояснили в ГРЧЦ. При звонке они должны обмениваться настоящим номеров, изучив возможность его подмены при условии, что тарификация звонка от этого не изменится.

Подменные номера часто используют мошенники. По данным МВД, за 11 месяцев 2021 года телефонные обманщик украли у россиян в общей сложности порядка 45 миллиардов рублей.

Ранее «Газета.ru» со ссылкой на опрос IDF Eurasia писала, что с телефонным мошенничеством накануне Нового года столкнулись 34% россиян.