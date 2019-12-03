Роскомнадзор заблокировал Shutterstock за русофобию и суициды

Роскомнадзор принял решение заблокировать ряд страниц фотобанка Shutterstock по требованиям Генпрокуратуры и Роспотребнадзора. Страницы содержали оскорбляющие госсимволы России изображения, а также описания способов самоубийства.

«Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещенная информация не удалена», — пояснил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

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Ранее пользователи сообщали, что сайт Shutterstock недоступен на территории России. В компании позже заявили, что запрещенную информацию они удалили.

В Роскомнадзоре ранее поясняли, что если сайт использует протокол шифрования https://, то в случае блокировки отдельной страницы ресурса будет недоступен весь сайт. Вероятнее всего, именно это происходит и с Shutterstock.

Shutterstock — компания из США, основанная в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером. Сайт предоставляет для свободного использования фотографии, векторную графику, видео и музыку. По состоянию на начало 2018 года в архивах находились в свободном доступе более 260 миллионов изображений и свыше девяти миллионов музыкальных композиций.