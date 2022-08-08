Роскомнадзор заблокировал сервисы Patreon и Grammarly

Роскомнадзор закрыл для россиян доступ к краудфандинговой платформе Patreon и сервису для написания текстов на английском языке Grammarly. Об этом представители ведомства сообщили «Интерфаксу».

«Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины», — рассказали они.

При этом о самой блокировке сервисов было известно и ранее. В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов есть данные об ограничении доступа к страницам сайтов patreon.com и grammarly.com по требованиям Генпрокуратуры от 4 и 15 апреля соответственно. Поскольку сайты используют сетевой протокол https, блокировка одной страницы каждого из сервисов приводит к их полной недоступности на территории России.

По данным «Интерфакс», сервис Grammarly имеет украинское происхождение. Его создатели еще в апреле прекратили работу своего продукта на территории России и Белоруссии из-за отношения к спецоперации.