Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры РФ и Роспотребнадзора заблокировал доступ к нескольким страницам одного из самых крупных фотобанков мира Shutterstock. Некоторые провайдеры России уже закрыли доступ ко всему сайту.

Роскомнадзор нашел замену блокировкам в Сети Подробнее

Как стало известно газете «Коммерсант», контент американского банка фото и видеоматериалов был признан нарушающим российский закон «Об информации». По состоянию на март 2016 года, банк собрал более 100 тысяч авторов с активной клиентской базой, которая насчитывала 1,4 миллиона человек в 150 странах.

Как сообщил Роскомнадзор, домен Shutterstock заблокирован в России 13 ноября решением Генпрокуратуры.

По некоторым данным, компания решает вопрос о восстановлении доступа к сайту и сотрудничает с Роскомнадзором в сфере удаления противоправного контента. В частности, продолжается работа по удалению миниатюр незаконных изображений в режиме предпросмотра.

Как сообщило РИА «Новости», доступ к банку изображений был ограничен на основании статьи закона «Об информации», регламентирующей ресурсы с детской порнографией, информацию о способах изготовления и использования наркотиков, о способах суицида и призывах к нему.